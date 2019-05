Elmer est de retour

Non, pas l'éléphant multicolore dans une nouvelle aventure.



Oui, celui du "Food Beat" avec leur nouvel album Back In Beat .



Trois ans après A poil, les filles !... et presque deux ans après le décès de Twistos (Vincent Lemoine, guitariste et membre fondateur) Elmer Food Beat nous gratifie d'un album très Rock.



Treize titres qui ne donnent pas grand temps à la respiration, tant le rythme et les guitares sont soutenus.



On y parle quelques fois d'amour, je dirais, de manière plus poétique (pour ne pas dire moins trash) que dans Daniela (1990) .



Nous vous ferons découvrir trois titres de ce dernier album, sorti le 19 avril dernier.



Et je vois dans leur pochette de disque une analogie au Back In Black de AC DC. Une raison de plus pour les programmer dans Let There Be Rock !



Pour découvrir Back In Beat et le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 13 mai, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !