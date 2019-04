Vous présenter le programme du lundi 29 avril...



Comment dire, ou plutôt comment l'écrire.



Je résume :

1. du Rock

2. du Rock

3. encore du Rock



Cela étant écrit, je vous donne quand même le point de départ : Deep Purple. Le point d'arrivée est toujours hispanophone.



Et si vous voulez en savoir (écouter) plus, je vous donne rendez-vous lundi 29 avril, dès 20h, sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !