Moit' Moit'

Ou presque...



Ou moitié français (francophone ou pas), moitié anglophone. Excepté le dernier titre, qui, comme à peu près à l'habitude, est hispanophone.



Ainsi, nous continuons la découverte du dernier EP de Normcore.



Nous savons que (nos voisins de) Manopa sont au travail. Nous en profitons pour vous rafraîchir la mémoire avec un extrait de Revolución .



Nous n'avions pas programmé Graines de sel depuis quelques temps. Nous réparons cet oubli.



Les Ignobles du Bordelais nous avaient enchantés il y a quelques semaines... Et puis, Shaka Ponk aussi...



Cela pour la partie des Frenchies.



Concernant le côté anglophone, The Cars, Dire Straits...



Pour découvrir tout cette programmation, je vous donne rendez-vous lundi soir 25 mars, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !