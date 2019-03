Prolongations

Les vacances se prolongent pour les Passeurs de Bougnettes, mais croyez-nous : nous vous retrouvons jeudi 21 mars à 21h pour une émission engagée, autour de la défense du Service Public !

La casse mise en œuvre touche toutes les branches, mais là il s agit de nos minots et de leur éducation !



Alors on vous donne des détails d'ici-là, mais rendez-vous la semaine prochaine en direct du studiom !



Et n'oubliez pas de profiter !



LUTTE de BOugNEtTes