De Charlélie à Killing Joke

Pour développer ce titre un peu énigmatique, je dirais que le démarrage se fera avec du "Français francophone".



La transition vers le "Français anglophone" sera assurée par Jeanne Added.



Nous effectuerons ensuite un petit survol de la Britpop et de la New Wave des années 80.



Avant de retrouver le Rock de The Last Internationale.



Tout cela, c'est dans les grandes lignes.



Pour le détail, je vous donne rendez-vous lundi soir 14 janvier, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron !