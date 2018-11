Voilà voilà, quelques jours de repos pour les Passeurs de Bougnettes, après un début de saison sur les chapeaux de roues.



On en profite pour vous rappeler que vous pouvez à tout moment vous installer confortablement avec un podcast de l'émission Passeurs de Bougnettes, ou alors vous rendre directement sur www.radiom.fr afin de découvrir une source sans fin de programmes, d'articles et de direct, ou alors tout simplement une playlist comme vous n'en trouverez pas ailleurs.



Nous, on se retrouve au plus tôt, et peut être même jeudi prochain en direct ! D'ici-là, n'oubliez pas de prendre du bon temps et de profiter !



BoUGNeTtES En VAcanCeS