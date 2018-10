Ne sachant par où "attaquer" le programme du lundi 1er octobre, je me suis souvenu de notre interview téléphonique de lundi dernier avec Clément et Audric du groupe Fuzzy Grass.



Il m'a paru logique de démarrer avec eux. Vous pourrez ainsi (ré)entendre un extrait de leur futur premier album.



Et puis j'ai "déroulé" pour rester dans l'ambiance 70's.



Allez, je lâche quelques noms : Led Z, Alice C, B.O.C, Van H, S.A.H.B.... et quelques autres.



Et ça va "dé-po-ter", je préfère vous prévenir...



Trois titres de plus de 6'30". Préparez les casques.



Je vous donne rendez-vous lundi soir 1er octobre, dès 20h sur Radio Oloron et sur RADIOM.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur Radio Oloron!