Pas encore !

Les Passeurs de Bougnettes encore au repos cette semaine.

Les emplois du temps du début d'année sont surchargés et malheureusement il n y a pas d'exception pour les Bougnettes.

Nous faisons au max pour retrouver notre studiom au plus vite et pouvoir vous présenter des invités surprenants et engagés.



En attendant vous pouvez toujours réécouter la dernière émission ici : Passeurs de Bougnettes : Un mime à la radio : elles vont bien les bougnettes ? ou remonter les couloirs du temps avec d'autres podcasts.



On se retrouve très vite !!!



LeS BOUgnEtTES