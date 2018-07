Une dernière et on rentre !

Allez amendonné on va se calmer sur la biture musicale.



Pour la dernière de la saison, on va se faire ça bien. De la musique choisie pour bien clôturer quoi que ce soit dans votre vie !



Au programme : du Glam-Rock, du générique de fin de film culte, mais aussi quelques perles comme du Hip-Hop Palestinien et bien d'autres surprises.



On se revoit à la rentrée prochaine les potes !



C'était cool, Nom de Zeus !!!