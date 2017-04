Né en 1989 à Amsterdam, Devi Reed a baigné dans une double culture de par ses origines hollandaises et italiennes. Il grandit dans le Tarn. Ses parents, tous deux musiciens, lui ont fait découvrir la musique dès son plus jeune âge. Pour son premier concert en tant que spectateur, son père l'amène voir le groupe The Wailers à l'occasion de son sixième anniversaire. Cela déclenchera chez lui une passion pour la musique Jamaïcaine.



Dès 12 ans il écrit ses premiers textes, et apprend à jouer de la guitare dans sa chambre pour s'accompagner. À 15 ans il intègre son premier groupe de musique au Lycée Louis Rascol (Albi) et fait la rencontre de Jérôme Dupouy, guitariste et manager qui l'accompagnera tout au long de sa carrière. Ils font leurs premières armes sur scène au sein d'un groupe amateur toulousain nommé Baba Chouls, puis créent ensemble le groupe The Banyans début 2007, qui deviendra une formation majeure du reggae roots en France.



Trois ans plus tard , ils enregistrent Back to the roots. Cet opus leur permet de réaliser près de 150 concerts et notamment de partager la scène avec le groupe The Wailers, qui a tant influencé l'enfance du jeune Devi Reed.



Le 18 février 2013, ils sortent leur premier album Steppin' Forward qu'ils distribuent nationalement. Les concerts s’enchaînent, ils partent pour la première fois en tournée en Europe, et côtoient sur la route des artistes prestigieux : Groundation, Anthony B, Clinton Fearon, Horace Andy, Johnny Clarke, etc.



Le 30 novembre 2013, ils donnent un concert au Zénith de Paris, en première partie de l'artiste italien Alborosie. Cette prestation les amène à réaliser une tournée en ouverture de tous les concerts d'Alborosie en France au printemps suivant, puis à s’envoler pour un voyage en Jamaïque fin 2014.



En septembre 2014, ils enregistrent un nouvel opus à Paris dans les Studios Davout, intitulé For Better Days qui sortira le 23 février 2015.



C'est au total plus de 400 concerts dans plus de 10 pays qu'ils réalisent entre 2007 et 2016, en passant par les festivals d’Europe (Reggae Sun Ska, Rototom Sunsplash, Ostroda...).



Au début de l’année 2016, Devi Reed décide de lancer sa carrière solo afin d’exprimer toutes ses inspirations musicales en mélangeant le hip-hop, la soul, le reggae ou encore l’électro. Il développe un nouveau répertoire entremêlant l'écriture de texte en français et en anglais. Pour l'accompagner, il s’accompagne de deux amis musiciens : Clément Bouyer (batteur du groupe The Banyans) et Samuel De Zaldua (machiniste/multi-instrumentiste).



Ils présentent ce projet cross-over sur la route tout au long de l'année 2016, au cours d'une tournée nationale de plus de 20 concerts.



Nous recevons Devi Reed en direct dans Le Local à Bohème mardi 25 Avril de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active, la rediff' sera le jeudi 27 Avril de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...