La casse à gogo

2017 et son élection merdisentielle ont marqué un peu plus une idéologie politique et sociétale qui mérite de prendre du temps pour en parler.

En effet il est bien question aujourd'hui de savoir quel modèle de société nous voulons pour demain et comment y arriver.



On a pu aborder dans de précédentes émissions la monnaie ou le nucléaire, aujourd'hui on va parler des services publics.

Comme vous avez pu le constater dans les médias, nombreux sont les détracteurs de nos institutions, manipulation des masses et mensonges collectifs pour mieux vous modeler sont utilisés ; c'est pourquoi chez les Passeurs de Bougnettes nous avons voulu avoir les infos à la source afin de vous apporter des éclaircissements sur les réformes en cours.



Fred Morlot, secrétaire régional SNU FSU sera donc dans le studiom pour aborder la nouvelle réforme de l'assurance chômage mais aussi un peu plus largement le spectre de l'emploi.

Il sera accompagné par Bernard Chamaillou, retraité de la SNCF et ancien syndicaliste qui pourra faire état de l'évolution du transport en France depuis quelques décennies. Bernard continue de militer sans étiquettes pour des valeurs justes, d'humanisme et de lutte des classes.

Bref, vous l'aurez compris, une émission riche en infos et débats qui ne manquera pas de mettre le feu aux poudres.



