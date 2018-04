On l'a pas volé !

Le chill du guerrier ! Après un week-end riche en testostérone pour le dernier concert aux Ateliers (BANG !), des soirées à se trémousser dans la bière à monter et descendre du matos, à trouver des sujets de conversation intéressants pour briller en société et à taper la pose pour les paparazzis, on dit stop ! Maintenant on va poser les pompes, les chaussettes et se détendre à la fraîche !



Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'on va s'emmerder avec une compil' de musique lounge et insipide. Non non non ! Rien que de la qualité. Mais vous en conviendrez, après un hiver interminable et les quelques rayons de soleil qui pointent timidement le bout de leur zen, on a comme une envie insistante de poser nos fesses dans les pâquerettes.



Enjoy le Nom de Zeus !!! de la semaine !