On met le temps dans le panier !

Tu digères encore ton chocolat ? Tu rêves que t'es tout rond et enroulé dans un ruban de couleur la nuit ? N'aie plus peur, on est là pour toi !



Au programme, une playlist qui paye sa modernité quelque soit l'époque. Et oui y a des trucs comme ça qui ne vieillissent pas ou tout simplement qui vieillissent bien. Des drôleries hip-hop expérimentales, des quatuors jazz des années trente, du romantisme italien des sixties et des découvertes toutes fraîches.



Bref, tout ce qu'il faut pour éliminer l’excès de gras emmagasiné dans nos miches en ce week-end de Pâques à se gaver de cacao à l'huile de palme.



On se retrouve donc ce mardi 3 avril en bonne et due forme pour le deuxième épisode de cette nouvelle saison de Nom de Zeus !!!