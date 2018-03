Et il s'en revint !

Petit récap' des faits:



Il y a 6 ans de cela (putain 6 ans !) naissait une nouvelle émission sur RADIOM répondant au doux nom de "Nom de Zeus !!!". On y voyageait dans le temps au travers de différents courants musicaux. C'était l'éclate pendant trois ans. L'auditeur savait que le cosmos lui montrait la lumière, il était empli d'allégresse. Les enfants dansaient en ronde dans les champs de coquelicots. Les vieux riaient avec les écureuils.



Pourtant, un cruel jour de 2013 l'émission s'arrêta sans crier gare de Castres. Des hordes de fans désespérés pleurèrent alors des larmes de sang. Nombreux furent les immolations par le feu, les suicides à la chaussette et les frottages de fessiers dans les orties... Mais rien n'y fit ! Ils étaient seuls.



Alors qu'un désert aride s'était installé dans leur cœur, que les maladies se propageaient, que les femmes donnaient naissance à des porcs, les porcs donnaient naissance à des murènes et les murènes à des mites (bref voyez l'idée quoi c'est moche tout ça et je sais toujours pas où je vais avec ce texte), le miracle s'accomplit ! Beaucoup crurent à un mirage, à une hallucination dûe à la sous-alimentation et à l'inceste, mais non. Elle était bien à leur porte !



Ce Mardi 26 mars à 19h pétantes, elle sera là et elle posera ses mains sur les lépreux !



Nom de Zeus !!! est de retour !