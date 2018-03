Les vacances, ça crève !

Après 15 jours de vacances endiablées et acharnées, les Passeurs de Bougnettes ont bien du mal à se remettre.

Du coup, nous avons décidé de jouer les prolongations afin de revenir à partir de jeudi prochain en grande forme pour vous proposer de découvrir des sujets et des invités exceptionnels.



D'ici-là, retrouvez-nous sur la page des Passeurs de Bougnettes pour une session de rattrapage ou un peu de lecture.



À jeudi prochain !



BOugNeTTEs OFf