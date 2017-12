Je Cinéma vous souhaite un joyeux Noël !

De dramatiques nouvelles frappent aujourd'hui RADIOM.

Tout d'abord Good Vibrations, et maintenant Je Cinéma sont annulés !

Vos chers animateurs de Je Cinéma croulent sous le poids du travail et des responsabilités.

Ce n'est que partie remise et on se retrouve très vite après les festivités de fin d'année.



En attendant, l'équipe de Je Cinéma vous souhaite un merveilleux Noël et une très bonne année !