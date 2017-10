Let There Be Rock redémarre avec Bernard Lavilliers

Dans cette édition de Let There Be Rock, nous profiterons de la sortie plus que récente (29 septembre) du dernier album de Bernard Lavilliers : 5 minutes au Paradis pour vous en faire découvrir deux titres sur les onze que compte cet album.



Nous en profiterons également pour programmer trois autres titres plus anciens de ce même Bernard Lavilliers.



Bernard Lavilliers c'est une carrière difficile à résumer en quelques lignes, tellement elle est riche de : 22 albums studio, 6 albums en public, 25 "singles", 1 engagement politique permanent (que l'on retrouve au gré des titres de ce dernier album), un engagement poétique aussi par ses interprétations et reprises de poètes anciens (Appollinaire, Baudelaire...) que plus récents (Léo Ferré...), et j'en oublie...



Bref, ce seront cinq titres, soit plus de 20 minutes de Bernard Lavilliers, que nous proposerons ce lundi 2 octobre au soir.



Et j'ai prévu de vous faire découvrir l'intégralité de ce dernier album tout au long des futures éditions de Let There Be Rock.



Pour le reste, le fil rouge de ce début de saison c'est le groupe de Hard Rock (Progressif) Uriah Heep et comme d'habitude, le dernier titre de Rock hispanophone (ou Basque).



Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM !