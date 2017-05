Le cycle de la vie continue ! La réincarnation... certains y croient, d'autres pas. J'ai envie de vous dire... et pourquoi pas ?



Eh oui, je comprends que ça puisse faire drôle de se dire qu'on reviendra peut-être dans une autre vie sous la forme d'un insecte ! On se retrouve ce soir à 20h pour un nouvel épisode d'Hiza Zen et je vous dirai tout ce que je sais !