Conversations

C'est au cours d'une soirée avec Alexandre, mon neveu, qu'est né le fil conducteur du programme de ce lundi soir.



À tour de rôle, nous essayions de nous faire découvrir un groupe, un titre :



-"eh, tu connais Stillwater ?"

-"non..."



Petite intro à la batterie, puis guitare saturée puis la voix du chanteur (ici, je tiens le premier titre de la programmation).



-"Y'a du Robert Plant dans la voix, tu ne trouves pas ?"

-"Ouais, il y a du Led Zep là-dedans" (Vous aurez compris que je tiens maintenant le deuxième titre).



-"Et tu connais Rival Sons, ce sont les "enfants spirituels" de Led Zep dans leur premier album... (et bingo ! troisième titre !).



Et, de fil en aiguille, de morceau en morceau, de groupe en groupe, s'est dessinée une partie de la programmation de ce lundi soir 3 avril.



Avec, en plus, du Heavy Metal de Judas Priest pour démarrer, en passant par Ted Nugent, Bad Company, Steppenwolf, Alice Cooper pour continuer. Sans oublier un petit survol de Rock progressif : Barclay James Harvest, Manfred Mann...



La part belle au Rock et Hard rock des 70's sur la fin de l'émission. Je compte sur vous.



Vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !