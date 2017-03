Mercredi soir, c'est un repas chill que The Beat Plate vous propose, une entrée à base de rap français pour la sortie des nouveaux albums du Stupeflip Crou ainsi que de l'Archytexte pour vous mettre en bouche.



S'en suivra un plat principal de Future Funk qui réveillera vos papilles. Et pour bien digérer, ce sera de la prod Hip-Hop qui clôturera ce magnifique repas. Rendez-vous à 21h mercredi 29 mars pour pouvoir savourer un festin musical des plus complets !