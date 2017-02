Le Grand Retour

Hé oui !

Vous pensiez qu'on vous avait laissés mais non !

Aujourd'hui, on revient avec un special guest : LOMBRE nous fera l'honneur sa présence dans Le Tuesday Decalco Show !

Ce jeune et talentueux rappeur, lauréat du prix d'écriture Claude Nougaro 2016 dans la catégorie chanson, participera à l'émission. Prenez part à l'interview !



Nous rappellerons ensuite les résultats sportifs du week-end. Nous parlerons de l'événement e-sportif qui à lieu à Katowice en Pologne, l'un des plus gros tournois de l'année !



On vous parlera aussi de la bourde aux Oscar qui a fait son effet boule de neige sur Twitter et Facebook.



Pour la dernière partie une petite surprise de prévue... Venez écouter pour savoir ;)





Plus d'infos :- LOMBRE sur Facebook