Encore sept jours...

Pas de direct pour Let There Be Rock ce lundi 27 février. En attendant la reprise le 6 mars prochain je vous suggère quelques pistes.



La première c'est de vous brancher sur RADIOM ou bien sur Radio Oloron.



La deuxième, c'est d'aller découvrir un groupe que nous vous avions programmé le 17 janvier dernier.



Il s'agit des White Lies. Extrait d'un album de 2009, nous avions diffusé le titre éponyme "To Lose My Life". Nous vous invitons à aller découvrir l'album entier.



Leur dernier travail " Friends " est récent (sorti en octobre 2016). Nous vous invitons également à aller le découvrir.

De notre côté, un petit faible pour "Morning in LA" dont il ne serait pas impossible qu'on vous le programme prochainement...



En attendant de vous retrouver en direct le 6 mars prochain, vive le Rock, sur RADIOM et sur RADIO OLORON !