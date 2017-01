Gary le poulpe !

Nous l'avions déjà reçu dans Le Local à Bohème pour la saison 1 (Vas-y Gary, c'est bon bon bon !) et depuis... quel parcours !



Gary FRANCQ l'enfant du gospel a sorti son premier album 11 titres intitulé Chassé-Croisé le 30 décembre 2016 : il vient nous en parler.



Il a entre temps eu l'opportunité pendant l'été 2016 de doubler les personnages des célèbres dessin animés "Monde de Dory", "Cars 3" et "Toy Story 4" des studios Disney et Pixar. Il nous racontera cette formidable aventure.



Un avenir toujours prometteur pour cet artiste en qui nous avons cru dès le premier souffle.



Pour les plus impatients, le direct c'est mardi 24 janvier de 20h30 à 22h sur Radio Albigés.



Pour les fidèles de notre belle radio active la rediff' sera le jeudi 26 janvier de 22h à 23h30 sur RADIOM.



Et le podcast pour les éternels absents...