Une nouvelle année musicale

J'espère que vous avez démarré l'année du bon pied !



Nous sortons à peine de la trêve, qu'on appelait autrefois "de Noël". Cette période soit disant de paix, de partage, d'amour entre les êtres humains, de plein de bonnes choses. Elle est sacrément ébréchée par l'état du Monde.



A un niveau plus humble, nos souvenirs le sont aussi par le départ de musiciens qui ont marqué leur époque, la musique en général, nos vies en particulier.



Déjà l'an passé entre Noël et le jour de l'an, c'est Lemmy Kilmister , de Motorhead, qui décidait d'abandonner définitivement Jack Daniels. Puis Bowie décidait à son tour de rejoindre l'étoile noire...



Cette fin d'année n'a pas dérogé. George Michael et Rick Parfitt ont rejoint Lemmy, Bowie, Keith Emerson, Greg Lake et j'en oublie.



Autant le nom de George Michael est connu du plus grand nombre, autant celui de Rick Parfitt risque d'être inconnu. Et c'est pourtant le décès de ce dernier qui m'attriste le plus.



Associé à celui Francis Rossi depuis 1962 dans le groupe Status Quo, plus gros fournisseur de tubes dans les années 70 que Les Rolling Stones, Queen et les Bee-Gees associés.



Nous programmons ce lundi soir 3 titres de Status Quo signés par Rick Parfitt . Pas les plus connus mais avec ce son Status Quo reconnaissable entre 1000.





C'est la période des résolutions qu'on se promet de tenir... (Je vous rappelle que les promesses n'engagent que ceux qui les croient...).



Celle de Let There Be Rock, en tout cas, sera d'essayer de régaler vos oreilles, une fois par semaine, le lundi entre 20h et 21h. Sur RADIO OLORON 89.2 FM.



Et très certainement sur RADIOM. L'émission du lundi 9 janvier servira de test à une multi-diffusion sur les deux radios.



Bonne année à vous, personnellement et musicalement !



Vive le Rock, sur RADIO OLORON !



Et sur RADIOM !