Passez à OPUS !

Ça n'a pas l'air, mais pendant les travaux, la vie continue doucement à RADIOM, et on essaye toujours de faire un peu mieux, un peu plus propre, un peu plus agréable... Et pour préparer cette rentrée qui s'annonce foisonnante, on sort une nouveauté : le son haute-définition avec OPUS.



OPUS est un codec. Il permet de coder du son et de le décoder. À l'instar d'autres codecs comme le célèbre mp3, son but est que le son en question prenne moins de place, demande moins de bande passante sur une connexion Internet, etc. tout en essayant d'être le plus fidèle possible. OPUS, c'est l'étrange réunion de deux autres codecs, Silk et Celt. Le premier, beaucoup le connaissent et l'utilisent sans le savoir : il fait partie intégrante du logiciel commercial Skype. Celt est plus discret : c'est un codec "temps réel" haute définition qui permet de latences très faibles à des débits étonnamment bas.



Là où le mp3 échoue à bien des égards, les audiophiles lui préfèrent le format FLAC, qui réussit très bien à reproduire fidèlement un son originel. Mais comme d'autres codecs dits lossless (sans perte d'informations), il reste volumineux, et la taille qu'un fichier son occupe sur votre disque dur, votre clé USB ou votre appareil nomade est la même que celle qui devra être transférée dans les tuyaux des Internetz mondiaux si ladite musique devait être diffusée en streaming. Vous voyez où on veut en venir ?





Mais où veut-il en venir ?

Du producteur au consommateur

On prend les mêmes...

Pour écouter RADIOM, à défaut de le faire avec son poste de réception FM adoré, on passe par le site Internet , par son lecteur audio préféré , ou par l'application dédiée sur son smartphone. Et dans les trois cas, la technique est la même : le son est encodé en direct pour qu'il prenne moins de place, puis il transite par Internet, et est ensuite décodé par la machine qui reçoit le flux : l'ordinateur ou le smartphone.Parmi la liste des différentes qualités d'écoute disponibles sur RADIOM.fr , il existe le mp3 en plusieurs saveurs, mais aussi le conteneur "Ogg". À la ribambelle déjà existante, et au formatnommé "500" que nous avions jusqu'à présent,dans le même conteneur : lePour comprendre pourquoi c'est révolutionnaire, creusons encore un peu.Par exemple, interrogeons-nous sur le chemin qu'emprunte le son depuis la console de mixage au studiom jusque dans les oreilles du RADIOMnaute impatient... le son entre tout d'abord dans la console où il est numérisé : d'une voix qui s'exprime dans un micro, c'est une suite ininterrompue de zéros et de uns qui transite désormais dans le réseau du studiom vers l'encodage.Cette étape d'encodage est importante, car c'est elle qui va garantir que la transmission du son jusqu'à l'étape finale ne consommera pas des mégaoctets par seconde de bande passante, mais seulement 128 kilobits. C'est ici que le codec OPUS entre en jeu pour la première fois : le son "brut" est encodé sous un format plus léger mais le moins destructif possible pour être acheminé vers l'extérieur : le serveur de streaming pour les RADIOMnautes en webradio, et l'émetteur FM pour les autres.Dans tous les cas, une dernière conversion est nécessaire pour rendre à nouveau ce son audible : le décodage. C'est lui qui intervient au niveau de l'ordinateur, du smartphone, ou même à côté de l'émetteur FM afin d'entendre la douce voix de vos animateurs préférés, et non pas des grincements stridents inintelligibles ou autres artefacts numériques.C'est cette dernière étape qui est absolumentEn effet, ce codec a beau être efficace et léger, il n'en reste pas moins assez confidentiel, et pour se conformer aux usages les plus répandus, une dernière conversion est nécessaire afin de proposer aux RADIOMnautes plusieurs qualités de mp3, par exemple : on convertit donc depuis OPUS à nouveau en mp3 ou en Vorbis. Triste perte de qualité.Les audiophiles seront donc heureux d'apprendre que cette nécessité est désormais de l'histoire ancienne ! Depuis peu, le codec OPUS arrive sur les navigateurs les plus courants et permet donc de profiter de sa qualité directement ! Aussi avons-nous décidé de proposer un nouveau flux audio directement sous le codec OPUS, évitant ainsi une nouvelle conversion d'un codec à l'autre, conversion nécessairement destructrice. La chaîne est donc simplifiée et raccourcie.Mais attention ! On ne change pas une équipe qui gagne : les différents flux mp3 restent disponibles, notamment car le codec OPUS se répand doucement, mais n'est pas encore inclus dans tous les navigateurs.Cela veut aussi dire que nous n'avons pas activé OPUS sur le bouton d'écoute en streaming sur le site web, il manque encore trop de compatibilité avec certains navigateurs.D'autre part, il ne vous a peut-être pas échappé que parfois certains morceaux de musique pâtissaient d'une qualité plutôt moyenne, voire carrément mauvaise : même le meilleur des codecs jusqu'à vos oreilles ne remplacera pas la rigueur et le savoir-faire des animateurs de RADIOM qui auront minutieusement contrôlé la qualité des morceaux de musique qu'ils intègrent à la playlist !Voilà donc un aperçu des nouveautés à venir, nécessitant encore quelques petits réglages et affinages afin de proposer le son le plus propre possible aux chères oreilles des RADIOMnautes.Rendez-vous très bientôt sur les ondes de RADIOM pour en profiter pleinement !Plus d'infos :- tout savoir sur OPUS - le BA-BA des codecs https://fr.wikipedia.org/wiki/Codec