Et si vous preniez le temps d'écouter...

Pas de direct le lundi 6 décembre. Occupations professionnelles tardives. Aussi je vous ai quand même prévu deux petites choses...



La première, c'est d'être branché malgré tout sur RADIO OLORON surtout entre 20h et 21h parce que vous aurez droit à une rediffusion.



La deuxième, pour attendre Let There Be Rock du lundi 12 décembre prochain, je vous recommande tout d'abord l'écoute du dernier album de Leonard Cohen. Il faisait partie de la programmation du 14 novembre.



Ensuite, pour prolonger la programmation du 21 novembre dernier, je vous invite à l'écoute complète de Hardwired... To Self-Destruct, dernier album de Metallica.



Je vous souhaite une excellente semaine musicale.



Vive le Rock, sur RADIO OLORON et sur RADIOM !