Madjame-Monchieur Bonchoir

Aaah qu'il est loin ce temps des soirées étudiantes open bar où la sangria était faite avec amour dans des baignoires pour bébé ! Aaah qu'elle me manque cette époque où les masses étudiantes se retrouvaient dans des salles louées pour que dalle jusqu'au petit jour, emmenés par des président-e-s de corpo dévoué-e-s corps et âme à leur lourde fonction !



C'est le genre de pensées qui m'anime lorsqu'il m'échoit d'aborder le délicat sujet des soirées étudiantes de rentrée. Point de sentimentalisme inutile, c'est pour la bonne cause ! Car c'est sous la houlette d'heureux représentants de la gent étudiante que cet article traite d'un événement non moins heureux : une petite sauterie qui porte le nom de Madame Monsieur, Round 2 et se déroule au Quartier Latin ce jeudi soir.



On en parle ? Oui ! Parce que c'est la rentrée, parce que c'est l'occasion de se la coller gentiment en n'oubliant pas que l'abus-d'alcool-est-dangereux-pour-la-santé-à-consommer-avec-modération, et parce que ça nous rappelle des souvenirs sympas de trucs organisés par RADIOM dans ce même lieu. Souviens-toi du dernier Bouffard Cluedo (et sa bande-annonce GASOLINE) !



Quand il fait encore beau et chaud (c'est un peu tendu pour jeudi soir, mais on y croit), c'est propice pour tenter de pécho. Si l'idée ne t'était pas venue, tu y es sournoisement incité-e car il faut que tu arrives sapé-e. Oublie cet attentat auditif que l'on nomme Maître Gims, et amène-toi tel un-e Dandy, seul-e ou accompagné-e pour t'afficher autour d'un petit godet.



De la musique qui tapotte gentiment (peut-être un peu de Hjääälp comme sur un certain podcast ? Radio Libre : On prend de la hauteur), des gens décontractés, voilà de quoi commencer gentiment l'année.



Tous les détails de l'événement sont à retrouver sur Facebook...



Parce que se laisser aller à boire des coups dans un bar avec les têtes qu'on va devoir se coltiner au moins une année, ça n'a pas de prix.