Êtes-vous certain⋅e⋅s d'être bien assuré⋅e⋅s ?

Je vous propose un petit contrat des familles. Oh rien de bien méchant, juste un pari sur l'avenir. Celui, radieux, qui vous promet qu'en écoutant cette émission, vos jours seront plus lumineux, votre peau plus saine et vos fringues moins imprégnées de cette étrange odeur de tabac froid alors que vous ne fumez même pas. On sort de son cocon pour humer l'air glacial qui attaque les pommettes, on fait le tour du quartier.... et puis on rentre ! Il ne faut pas exagérer non plus, il fait meilleur dedans que dehors comme disait ma trisaïeule...



Alors pour ce nouvel épisode de Du son dans tes oreilles on s'emmitoufle à nouveau et on se laisse porter. C'est l'essentiel.