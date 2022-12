Oui, nous sommes le 14/12... A.D.A.B. La première lettre de l'alphabet, la quatrième, à nouveau la première, la... enfin vous voyez l'idée. Mais quel jour étions-nous hier ? Pour l'appréhender, je vous propose une heure (ou presque) de musique dans la playlist de Du son dans tes oreilles en ma charmante compagnie (ou presque). Non parce que je ne suis pas vraiment là. Enfin vous aviez compris.



Sans plus attendre je vous propose donc dans cette session mercredi 14 décembre 2022 à 18h pas moins de seize titres pour vous amuser gaiement. Abandonnez l'idée d'une playlist de Noël, ce n'est pas l'idée ici. D'abord parce que c'est beaucoup trop tôt, et aussi parce que vous n'êtes pas prêt⋅e⋅s.



Mais je pourrais aussi vous inviter à partager un peu de chaleur par cette météo incertaine (avouez qu'aujourd'hui il fait exceptionnellement beau, si vraiment vous voulez causer du beau temps)... par exemple avec ce titre : « Stay » par Carrellee.



Qu'en dites-vous ? C'est mercredi, c'est Du son dans tes oreilles et c'est rien que pour vous sur RADIOM !