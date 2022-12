Décalé-catan, décalé-catan !

Oui, on décale. D'une heure, seulement, mais on décale. Pas facile-facile de programmer des émissions, vous savez ! Fussent-elles de simples successions de musiques. C'est qu'il y a du boulot derrière : normaliser le son, rédiger correctement le titre et l'artiste, s'assurer de leur bon enchaînement, programmer tout ce qu'il faut là où il faut, etc. Vous n'avez pas idée.



Mais pour de simples raisons d'organisation, et parce que tout ce petit manège prend parfois presque une heure de préparation (si si !) et qu'évidemment les journées se suivent sans se ressembler, toujours pleines d'imprévus... il est trop tard pour programmer votre émission Du son dans tes oreilles à 18h. Ce sera donc bien mercredi 21 décembre 2022 à 19h. Voui.