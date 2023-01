Je vais reprendre du ragoût

Que vous préfériez vous enrouler sous la couette ou vous promener sous la pluie en sautant dans les flaques d'eau aujourd'hui, il y a toujours de la place pour Du son dans tes oreilles. Bien sûr, il reste l'hypothèse probable selon laquelle vous êtes coincée au boulot, ne pouvant ni vous calfeutrer ni vous défouler. On va faire avec.



C'est donc mercredi 11 janvier 2023 à 18h que je vous propose une heure (ou presque) de musique dans une playlist spécialement concoctée pour vos délicats tympans.



Et si un titre comme « On Danse En Basket » par François Club ne vous donne pas envie de vous trémousser, je vois difficilement ce que je peux faire de plus pour vous.