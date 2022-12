Ah oui oui

Non mais faites comme si je n'étais pas là. Prenez le temps d'écouter, mais ne vous laissez pas distraire, reposez-vous, c'est Du son dans tes oreilles qui vous parle, pas moi. Car mercredi 7 décembre 2022 à 18h ça va zumber dans les chaumières, c'est moi qui vous le dis !



Zumber ? Mais vous n'êtes pas à la page, voyons ! Car s'il se disait un temps que ça allait swinguer, c'est désormais la Zumba qui domine le monde moderne, que ça vous plaise ou non.



Et il vous faudra peut-être composer entre l'envie irrépressible de suivre mes premiers conseils (vous reposer pour écouter Du son dans tes oreilles) et pousser vos meubles pour exécuter vos plus belles manœuvres, tout en écoutant bien sûr... Du son dans tes oreilles !



N'hésitez pas à faire bouger vos ténias avec « Parasite » par Elie, ils vous le rendront bien.



Allez, c'est cadeau, c'est pour moi.