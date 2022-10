Poussez-vous, c'est nous que v'là ! Votre émission préférée de tous les temps, celle qui vous fait lever de votre sieste du mercredi soir pour pousser les meubles et monter le son du poste : j'ai nommé Du son dans tes oreilles !



En voiture Simone, on met du bon son avec « Relax » par Daniel Bromander, on oublie les tribulations de ses anciennes conquêtes avec « Ex Regrets » par Luminous Wavez, et surtout... on écoute RADIOM !