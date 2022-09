KoiQisPASS : Before PopCON 2022

C'est la fin des vacances, on a rangé les pédalos 1, mais on n'a pas rangé le micro pour autant.



Non, car cette été, en plus d'avoir été présents sur les deux festivals de musique Pause Guitare et Xtreme Fest (dont il nous faut faire l'After - re·lire·écouter Xtreme Sensations), on remet le couvert avec le festival pop culture de la rentrée du 10 et 11 septembre : POPCON.



Comme pour les années précédentes, les organisateurs souhaitent un "petit" salon avec un maximum de 3 000 personnes par jour. À taille humaine rajoutent-ils.

Alors tant qu'il y a la billetterie en ligne, c'est que la jauge n'est pas encore atteinte et que vous pouvez prendre vos places.



Nous, on se donne rendez-vous pour une heure de présentation en direct du studiom samedi 3 septembre 2022 à 15h !





Ah oui ! On vous a dit que c’était encore une fois au Manoir du Prince ? (Maintenant, oui)