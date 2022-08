Après une courte pause

La rentrée qui approche, c'est aussi le moment de prendre de bonnes résolutions. À commencer par, chose promise chose due, ne pas vous laisser en plan sur les choix de playlists de cette émission Du son dans tes oreilles qui sévit sur les ondes de RADIOM et Radio FMR 1 depuis un petit paquet d'épisodes déjà.



Le cartable est bien lourd, chargé qu'il est de nombreuses envies, de futures peines et joies, et d'un bon gros tas de bouquins qu'il va falloir, un moment ou un autre, ingurgiter, savoir, comprendre.



Pour nous y aider, c'est une parenthèse comme toujours heureuse que je vous propose, moi, Betty, pour une petite heure dans Du son dans tes oreilles :





Vous ne trouverez pas mieux que ce titre pour régler votre œdipe profond. Freud l'avait dit : on remercie maman et on tue papa. Ou un truc du genre.Jean de la Fontaine avait tout faux : c'est ici qu'on affabule, qu'on divertit le peuple (et surtout son Roi).Les cowboys (on va y revenir) sont à nos portes, prêts à faire entrer le bétail dans les rues poussiéreuses de la ville. Mais n'y en a-t-il pas un de trop dans icelle ?Lazare (Λάζαρος) de Béthanie (à ne pas confondre avec le liquide jaune dont on enduit des parties à désinfecter) était un sacré petit rigolo, à faire croire qu'il était mort mais en fait non, en jouant à cache-cache dans les tombes. « La seconde mort de Lazare » par DJ DOBOK vous y prépare.Et si je vous disais qu'on poursuit le fil rouge métaphorique avec des rodéos urbains ? « Des tours et du béton » par El Bobby , c'est le citadin qui se prend pour John Wayne.Franchement, vous le prononcez comme vous voulez.Notre société, pressée à tout bout de champ, qui nous pousse dans l'injonction de l'immédiateté et de la rapidité (alors que l'on eût toutes apprécié que certains de nos ex ne respectent pas cette doctrine à la lettre), « Far West Walk » par Divine Decadence nous en fait l'apologie (ou la critique, selon le point de vue).Fans de David Lynch, passez votre chemin : ce ne sont pas des pics jumeaux dont il est question, mais ceux de la Justice (aveugle, toujours).Attention au faux-ami : si vous espérez voir surgir Thom Yorke en pleine redescente, c'est que vous avez un petit problème de dyslexie. C'est mineur, mais ça peut vous égarer.Il en faudra plus que le simple chapeau vissé sur les sourcils dégoulinants de sueur, la dernière douche remontant à huit semaines, et le troupeau de seize-mille vaches que l'on doit mener à bon port. Faire semblant d'être un cowboy, ça se travaille !Genrons nos chansons, genrons, genrons ! C'est de fille dont il est question !La cigarette qui rigole qui vous en fait voir de toutes les couleurs, y compris rouge, on connaît, hein.Voilà qui est fort à-propos ! « Spectres Of Summer » par Tomorrow's Child , ou les fantômes de l'été. Sont-ce ceux des végétaux et animaux qui sont passés de vie à trépas dans cet énième épisode caniculaire ?Bizarre, vous avez dit bizarre ?On inverse la vapeur pour freiner, on regarde dans le rétro pour ne pas se faire rentrer dedans, et on prépare la redescente de Du son dans tes oreilles avec « À rebours » par Zephyr ...... et on se donne rendez-vous mercredi 31 août 2022 à 18h