Quête n°149 : Un grain de sable dans le plan

Nouvelle campagne, nouveaux joueurs, nouveau jeu de rôle !



Pour ce retour du printemps, Roll The Dice vous présente un paquet de nouveautés qu'on espère vous voir apprécier !



Les joueurs ont rendez-vous à des années-lumière d'ici, dans un lointain futur. L'humanité a bien évolué, et tout l'Imperium tourne autour d'une seule planète : Dune.



C'est dans cet univers mythique, revisité à l'occasion de la sortie du JDR officiel par Modiphiüs et publié par Arkhane Asylum, qu'on vous propose de plonger jeudi 21 avril 2022 à 19h. Vous pourrez nous retrouver en live sur le site de RADIOM, et sur notre Twitch.