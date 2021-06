Quête n°128 : Un fracas de fin du monde

Et bonjour !

Suite et (normalement !) fin de l'aventure de nos preux chevaliers, aujourd'hui sur RADIOM !



Il n'y a maintenant plus d'échappatoire pour les joueurs et leurs alliés. Chargés par une marée de créatures bestiales et affamées, ils devront affronter cet amas de crocs et de griffes mené par leur chef, une incarnation des ténèbres.



Sauront-ils triompher de l'adversité, ou leurs corps serviront-ils de repas pour les corbeaux, au petit matin ?



Rendez-vous jeudi 3 juin 2021 à 19h pour le découvrir, sur les ondes et sur Twitch !