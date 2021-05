Quête n°125 : La voix des anges

Un nouveau jeudi s'est levé !

Et qui dit nouveau jeudi dit : nouvelle séance de JDR, en compagnie de toute l'équipe de Roll The Dice et de la vôtre, on espère !



Nos Chevaliers ont finalement fait la connaissance des enfants de Paris, enjeu qui risque de se révéler majeur dans leur réflexion sur l'armée teutonique qui approche des murs de la capitale déchue. À quel point l'existence de ces jeunes lumières va t-elle changer le cours de leur mission ?



On vous espère nombreux pour le découvrir. Sur les ondes, avec les podcasts ou sur le Twitch, jeudi 6 mai 2021 à 19h !