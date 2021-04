Quête n°123 : Paris dangereux

Ah, Paris ! S'il y a une ville que le monde connaît de nous, c'est bien elle !

Mais en 2037, après l'Anathème, Paris n'a plus grand chose à voir avec ce que vous connaissez. Toutes les bêtes sont des monstres, et tous les monstres ne sont hélas pas des bêtes... Nos Chevaliers vont-ils trouver quelque chose digne d'être "sauvé" de l'armée qui approche ?



Et si vous veniez le découvrir avec eux ? Ça se passe jeudi 22 avril 2021 à 19h sur les ondes et sur le Twitch de Roll The Dice !