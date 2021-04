Quête n°122 : De sacrées festivités

Bonjour à tous !



Après une lancée sur les chapeaux de roues, nos preux Chevaliers continuent leur mission, balançant entre communautés de survivants post-apo et chevaliers teutoniques revenus d'un autre temps.



On espère vous voir nombreux jeudi 15 avril 2021 à 19h, pour la suite de la campagne de Knight ! En direct sur RADIOM et sur notre Twitch bien sûr !