Quête n°121 : La marche à suivre

On se retrouve pour une nouvelle campagne : Knight !



Entourés de votre équipe préférée, vous allez vivre une aventure qui oscille entre l'horreur et l'épique. En incarnant des chevaliers, héros lumineux bardés d'une armure de guerre dignes des meilleurs films de science-fiction, vous explorerez un monde brisé par l'Anathème où l'Humanité se bat pour survivre.



Un jeu de rôles où la geste arthurienne est remise au goût du jour avec des méta-armures ? Mais que demande le peuple ?!



Retrouvez-nous jeudi 8 avril 2021 à 19h sur l'émission Roll The Dice et également sur notre Twitch RTD_Radiom pour la suite de cette nouvelle aventure !