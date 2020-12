Quête n°109 : Message vocal

Eros, voilà le nom du secret de la sororité des OmégaPsy. Mais qui est-il ? Un humain ? Ou plus que ça ? Et comment le trouver alors que les habitantes du bâtiment taisent son nom ? Par peur ou loyauté ? Tellement de profils différents et de mystères. Pourtant, il semble lié au tragique destin de Margalit. De près ou de loin.



Tout ça c'est dans Roll The Dice jeudi 3 décembre 2020 à 19h !