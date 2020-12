Quête n°108 bis : Sororité et sonorité... bis

Nos demi-dieux ont finalement convaincu le spectre de Margalit de les accompagner pacifiquement dans leur quête. Mais que vont-ils découvrir sur son horrible meurtre ?



Après un bug technique la semaine dernière (Quête n°108 : Sororité et sonorité), comme promis la rediff aujourd'hui de ce qui a été fait la semaine dernière... en direct. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais la préfecture nous a autorisés à reprendre, et du coup on fera en intro les quelques minutes chaotiques récupérées de la semaine dernière avant d'enchaîner sur le direct.



Retrouvez-nous en direct jeudi 26 novembre 2020 à 19h sur Twitch ET sur RADIOM en direct !!!!! YOUHOUUUUUU



Et n'oubliez pas on compte sur vous aussi pour jouer via Le Chat de RADIOM pour aider en tant que guide pour Alex.