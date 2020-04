Hors-série : Le Nécromant

Roll The Dice poursuit la diffusion de ce hors-série spécial, enregistré à la maison et remonté de nos petites mains pour essayer de vous garantir une qualité maximale sur RADIOM !



Ce soir c'est l'inception des JDR. L'équipe se retrouve confrontée à un fou qui se fait appeler Le Nécromant et qui a transformé un centre commercial en donjon de D&D !

Loot ?



Retrouvez-nous sur RADIOM jeudi 30 avril 2020 à 19:00 dans Roll The Dice !