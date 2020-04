Nouveau mois, même session pour l'ApérO

Un mois de Michèle-Michel plus tard (lire Moi, c'que j'en dis...), les valeureux membres de l'émission n'ont toujours pas pu reprendre la route du STUDIOM (et ainsi rester bloqués à la porte des Ateliers).



Un mois plus tard, mais toujours la même session d'enregistrement pour les membres — de fortune — réunis ce week-end du 14 mars. Week-end qui restera dans les annales comme le week-end de l’annonce de Michèle-Michel.



Au programme de cet ApérO 20.2 :

Présentation et ouverture de bière,

Running gag sur PodRennes,

Gandalf81 nous fait un quiz sur les super-héros,

Des questions plus ou moins pertinentes posées à la tablée,

Azertoff fait ensuite deviner des personnes de leur entourage au moyen de poetweets.



Et comme le Hit Machine, ils terminent en musique avec Just what I needed du groupe The Cars.



Voilà le programme prévu sur RADIOM aujourd'hui à 14:00.