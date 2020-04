Hors-série : Topeknight !

Roll The Dice poursuit la diffusion de ce hors-série spécial, enregistré à la maison et remonté de nos petites mains pour essayer de vous garantir une qualité maximale sur RADIOM !



Recrutés par One-world dans la fameuse division Z-corps, unité paramilitaire pour sauver les rescapés et anéantir les hostiles, nos héros se retrouvent dépêchés pour leur première mission à Topeka... et là, entre le McDo et la Maison de la Gaufre... un chevalier en armure. WTF ?



