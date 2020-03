Pas de Shooter, mais de l'ApérO quand même !

Confinement oblige, point de Shooter pour ce mois-ci...



Mais vous aurez quand même droit à votre dose d'L'ApérOriginal•e. Grâce à la magie du podcast, ce monde merveilleux d’où vient cette bande de joyeux drilles que sont Azertoff, Gandalf81 et Hazto, vous allez avoir la chance (lol) de nous entendre.



Seulement, on est loin de l'esprit Shooter et du ton radio. Là, on est dans le vrai, dans le dur, dans la baladodiffusion, dans la digression et les longs tunnels de parole. Car oui, le podcast dure le temps qu'il doit durer, et dit ce qu'il veut dire, quitte à en dire trop.



Mais, l'ApérO, kesskessay ? Et bien, c'est avant tous une bande de potes qui, le temps d'un week-end, passent du bon temps ensemble, et enregistrent leurs bêtises dans la bonne humeur la plus totale. Trois émissions enregistrées dans le même après-midi, de la libre parole, de l'explicite, beaucoup de boisson (surtout de la bière) [pour votre santé, ne buvez pas trop non plus hein], du manger aussi. Mais surtout de la bonne humeur (oui je le recase ici).



Le programme de cet épisode ? C'est simple : une introduction de 20 min (c'est long), de la dégustation de bière (ça c'est bon, mais pas toujours), de l'auto-promo pour PodRennes (re-lire "En route pour PodRennes 2019"), un dossier sur les tropes dans les séries TV, des questions aux invités, et El famoso Tote bag !



Tous cela en se terminant sur une musique sélectionnée par le présentateur (opening de l'animé Black Lagoon "Red Fraction" — oui je spoile direct), enfin ça c'est en temps normale.



Parce que oui, le temps normal n'existe plus — confinement oblige — et cette session est un peu particulière, car elle est enregistrée au moment-même de l'annonce du confinement, cette session d’enregistrement porte donc le doux préfixe de "Le 20ie ApérO avant la fin du monde". Tout un programme.



On remercie nos invités et chroniqueurs présents lors de ce week-end : Tosheu, Revaane, Jonjon, Péremptoire, Gandalf et moi-même.



On vous donne donc rendez-vous aujourd'hui à 14:00 sur les bonnes ondes de RADIOM pour l'épisode 20.1 du podcast L'ApérOriginal•e !



Et si vous avez kiffé on vous donne rendez-vous sur le site de l'ApérO pour écouter nos anciens numéros !