Encore une pause ?

Bah oui, on va quand même laisser le temps au sondage de sonder non ? Roll The Dice a besoin de se préparer au changement (car c'est pas maintenant mais la semaine prochaine). Soit le temps pour un nouveau MJ de préparer une campagne Z-Corps (oups ! alerte spoiler !) soit de mieux configurer notre setup pour vous proposer une meilleure expérience radiophonique et Twitch. Dans tous les cas, de la préparation quoi !



Il vous reste donc jusqu'à dimanche pour répondre au sondage, après quoi les dés seront lancés et Roll The Dice pourra reprendre... ou pas. À vous de choisir !