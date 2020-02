Quête n°98 : Debug mode

Eh oui, c'est déjà l'heure du débrief de Virandia. Après cette campagne chaotique, nous allons enfin découvrir les questions des auditeurs, mais aussi des joueurs. Rendez-vous nombreux sur les Tchats de radiom et de twitch pour nous les poser.



Ça se passe aujourd'hui à 19:00 dans Roll The Dice et sur Twitch.



N'oubliez pas de participer à l'émission en vous connectant aux Tchats sur twitch et sur Le Chat de RADIOM ainsi que peut-être par téléphone au 09 74 76 81 81 !