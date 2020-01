Quête n°93 : Reprise, set et match

DE LA VIOLENCE ! C'est plus les vacances ! Nos policiers enquêtent toujours (même si vous en doutez) sur la série de meurtre perpétrés par différentes personnes avec un seul point commun : Virandia. Les voilà arrivés à Ereknor après leur première rencontre avec un Changelin... et les voilà déjà déviés par un élevage de dragons... Vont-ils trouver des pistes dans cette capitale politique et économique mondiale ? Ou vont-ils travailler pour s'acheter un dragon ?



Rendez-vous jeudi 9 Janvier à 19h dans Roll The Dice et sur Twitch où vous retrouverez nos têtes et des votes en direct.